Количество пострадавших из-за непогоды в столице РФ продолжает расти

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об одном погибшем из-за снегопада, обрушившегося на столицу в прошедшую субботу, 3 февраля.

К полудню воскресенья известно о 5-ти пострадавших в российской столице. Один человек умер из-за падения дерева и порыва линии электропередач. «Будьте осторожны. По прогнозу погода будет ухудшаться», — написал он на собственной странице в Твиттер в воскресенье.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля.

Уборка упавшего дерева с путей метро.

Есть жертвы: один человек получил смертоносные травмы из-за разгулявшейся стихии. Согласно информации главы города Сергея Собянина, в целом в столице было повалено 360 деревьев, и ситуация усугубляется из-за непогоды. Об этом мэр столицы Сергей Собянин проинформировал в своём аккаунте в «Твиттере».

Столичный главк МЧС выпустил предупреждение в связи с ожидаемыми необычайным снегом и ветром, а кроме этого налипанием мокрого снега на проводах и деревьях в столице на 4 февраля. В субботу один человек умер под упавшим деревом.

«По прогнозу, погода будет ухудшаться», — добавил он.

В российской столице один человек умер из-за обрыва проводов ЛЭП после падения дерева во время самого мощного за всю историю метеонаблюдений снегопада. «Все службы работают в максимально усиленном режиме», — добавил руководитель города.