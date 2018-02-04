КПВВ «Новотроицкое» пытался пересечь автомобиль с документами «ДНР»

На КПВВ «Новотроицкое» пограничники обнаружили в автомобиле украинца регистрационные документы, выданные оккупантами «ДНР».

Пресс-служба Донецкого пограничного отряда сообщает: «На КПВВ „Новотроицкое“ на въезд на подконтрольную украинской власти территорию по маршруту Донецк-Мариуполь прибыл гражданин Украины. При осмотре автомобиля в бардачке нашли свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное „властью“ так называемой „ДНР“».

При этом мужчина объяснил пограничникам, что граждане Украины, проживающие на оккупированной территории, вынуждены получать такие «документы» из-за давления боевиков.

По данному факту проинформированы представители Национальной полиции.

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