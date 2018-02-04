Максим Галкин опубликовал видео танцующей Аллы Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин

41-летний Максим Галкин и 68-летняя Алла Пугачева — довольно активные пользователи социальных сетей. На радость поклонников они часто делятся в своих блогах трогательными снимками и забавными видео с участием своих детей: четырехлетних двойняшек Гарри и Лизы. Но вчера телеведущий опубликовал в своем Instagram не менее нежное видео. На нем Примадонна, одетая в вечернее платье, под собственную песню "Кафе танцующих огней" исполняет очень чувственный и романтичный танец.

На дней рождения у друзей,— прокомментировал снимок супруг Пугачевой.

Поклонники звездной пары пришли в восторг и назвали певицу "великой женщиной". Меньше чем за сутки ролик собрал уже почти миллион просмотров, а комментариев набралось уже больше двух тысяч.

Просто божественна! Алла всегда великолепна, а здесь особенно. Спасибо, что дарите нам радость, счастья вам дорогая, Алла!

— оставила эмоциональный комментарий подписчица Галкина.

Алла Пугачева с дочерью Лизой и сыном Гарри

Судя по интерьеру и обстановке, видео было снято в одном из кафе. Компанию в этом ролике певице составили танцоры в масках. И несмотря на то что клип получился отнюдь не профессиональным, зато, как отметили поклонники пары, он вышел очень искренним.

Красивая женщина с красивой душой! Любила и люблю!

— и таких восторженных комментариев к этому видео в соцсети Максима Галкина очень много.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми