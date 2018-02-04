Мелания Трамп безжалостно обошлась с президентом, появилось видео

По последним имеющимся сведениям СМИ, инцидент произошел в аэропорту Палм-Бич в американском штате Флорида. Она спустилась по трапу и быстро направилась к машине. На этот раз все было не так.

Супруга американского президента Дональда Трампа Мелания в который раз поставила своего мужа в неудобное положение.

Президент США Дональд Трамп с женой Меланией и сыном Бэрроном на выходные отправился во Флориду. Трамп в одиночестве помахал корреспондентам и через несколько секунд исчез в автомобиле, куда до того села Мелания.

— George Bennett (@gbennettpost) 3 февраля 2018 г. Через некоторое время, по-видимому, супруги помирились и вновь начались держаться за руки в свете.

Официально Мелания Трамп эту информацию никак не прокомментировала, однако, по достоверным предварительным сведениям СМИ, ссылающихся на источник, близкий к президентской семье, она была в ярости.