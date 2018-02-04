Менее чем за сутки в столице РФ выпало свыше половины месячной нормы осадков

По его словам, в воскресенье в столице также выпадет около половины месячной нормы осадков — до 42%.

До этого метеорологи сообщали, что в конце недели столицу Российской Федерации накроют снегопады. За этот уикенд в столице выпадет практически месячная норма осадков.

Он добавил, что за прошедшие сутки выпало порядка 15 сантиметров снега, и высота снежного покрова в столице достигла 38 сантиметров при норме в 33 сантиметра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уверил корреспондентов, что такие снегопады бывают раз в 100 лет. Уже сегодня снегопад перейдет в метель, а температура понизится.

До этого синоптики объявили штормовое предупреждение на 4-5 февраля. Все-таки возможно налипание мокрого снега на кабеля и деревья, на крышах домов может образоваться наледь и сосульки.