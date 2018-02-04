МОК хочет, чтобы юношеские Олимпийские игры в 2022 году прошли в Африке

ПХЕНЧХАН, 4 фев - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выразил желание провести летние юношеские Олимпийские игры 2022 года на территории Африки, заявил президент МОК Томас Бах.

Исполком МОК провел заседания в южнокорейском Пхенчхане 3-4 февраля.

"Исполком МОК хотел бы чтобы юношеские Олимпийские игры в 2022 году прошли в Африке. Если сессия это утвердит, то мы будем плотно общаться с Африкой по возможности организации этих Игр на территории этого континента", - сказал Бах на пресс-конференции.