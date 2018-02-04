МОК пока не получил $15 млн от ОКР на развитие антидопинговой системы

ПХЕНЧХАН, 4 фев - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Международный олимпийский комитет (МОК) пока не получил 15 миллионов долларов от Олимпийского комитета России (ОКР) на развитие глобальной антидопинговой системы, этими вопросом занимается специальная группа, мандат которой продлен, заявил глава МОК Томас Бах.

"Мы пока не получили эти деньги", - сказал Бах на пресс-конференции, отвечая на вопрос, получил ли МОК деньги от ОКР, отметив, что этими вопросами занимается специальная группа, мандат которой продлен.

Исполком МОК 5 декабря приостановил членство ОКР, но разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом при соблюдении определенных условий в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Исполком МОК также обязал ОКР внести 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы. Глава ОКР Александр Жуков в декабре заявлял, что Россия начнет выплату в срок.