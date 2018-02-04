МОК шокирован ситуацией с домогательствами в гимнастике и выражает поддержку жертвам

ПХЕНЧХАН, 4 фев – РИА Новости, Сергей Смышляев. Международный олимпийский комитет (МОК) шокирован историей с домогательствами к спортсменкам сборной США по гимнастике и приветствует создание фонда поддержки жертв скандала, заявил президент МОК Томас Бах.

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс накануне анонсировал, что ситуация с обвиненным в домогательствах экс-врачом Федерации гимнастики США Ларри Нассаром станет одним из ключевых вопросов для обсуждения во второй день заседания исполкома МОК.

"Исполком МОК глубоко шокирован ситуацией с домогательствами в Федерации гимнастики США. Мы выражаем моральную поддержку жертвам и аплодируем мужеству тех, кто отважился давать показания. МОК приветствует создание фонда национальным олимпийским комитетом США для жертв для психологической помощи и лечения. МОК следит за независимым расследованием и выражает надежду, что расследование позволит ясно определить ответственность всех сторон", - заявил Бах на пресс-конференции.

Нассар был приговорен судом к тюремному заключению на 175 лет за сексуальные домогательства к молодым спортсменкам, среди которых олимпийские чемпионки гимнастки Симона Байлз, Эли Райсман, Маккайла Марони. В общей сложности были заслушаны показания порядка 160 пострадавших.