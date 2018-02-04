"Монреаль" победил "Анахайм" в НХЛ, Щербак набрал первое очко в сезоне

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" одержали победу над "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в субботу в Монреале, завершилась со счетом 5:2 (3:0, 1:2, 1:0). В составе "Канадиенс" шайбы забросили Логан Шоу (7-я минута), Джо Морроу (9), которому ассистировал россиянин Никита Щербак, Дэвид Шлемко (11) и Джефф Петри (24, 56). У "Анахайма" отличились Кори Перри (29) и Рикард Ракелль (33).

Щербак, для которого эта игра стала третьей в сезоне, набрал первое очко в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

В другом матче "Филадельфия" дома по буллитам проиграла "Оттаве" – 3:4.