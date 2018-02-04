Мяус: сборная России по бенди одержала заслуженную победу в финале чемпионата мира

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости, Елена Дьячкова. Сборная России по хоккею с мячом одержала заслуженную победу над шведами в финале чемпионата мира в Хабаровске, заявил РИА Новости исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России, экс-главный тренер национальной команды Сергей Мяус.

Российские хоккеисты в воскресенье в финальном матче обыграли шведов со счетом 5:4 и в 11-й раз завоевали золото чемпионата мира. Решающий мяч на 78-й минуте забил Алмаз Миргазов.

"Здорово, что в финале была такая игра! Сначала сборная России доминировала, забила вовремя. Потом шведы сократили, счет был 4:4, было сложно. Но когда команда желает, двигается, действует настойчиво, находится человек, в данном случае это был Миргазов, который завершил атаку, когда мяч, казалось бы, был потерян, и счет стал 5:4. Этого было достаточно для победы. Ребята – большие молодцы, они вернули себе утраченное в прошлом году чемпионство", - сказал Мяус по телефону.

"Результат всегда определяет то, как команда к нему шла. Они прибавляли от игры к игре, в полуфинале с финнами, как я думаю, уже определились с составом, и сегодня он вышел и большую часть времени был активнее, сильнее соперников – за исключением, может, концовочки второго тайма, когда шведы сравняли. Опять же, сборная Швеции тоже очень сильная команда, которая не хотела уступать. Тем ценнее эта победа! Результат заслуженный, вопросов нет", - подчеркнул собеседник агентства.