На Крещатике проходит акция владельцев авто на «еврономерах»

Несколько сотен автомобилей с номерами европейской регистрации собрались на Крещатике в Киеве в рамках акции за изменение таможенных правил при ввозе автомобилей. Об этом сообщает УНН.

«Если стоимость автомобиля 1 тыс. евро, а 2 тыс. евро этого автомобиля «растаможка». Ну что это за ерунда… Мы выступаем, чтобы были снижены не только пошлины, но и ограничения»», — сказал один из участников акции.

По его словам, мероприятие продлится до 15 часов, в нем должны принять около 500 автомобилей, который намерены проехать по улицам Киева.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что владельцы авто на «еврономерах» должны платить ввозную пошлину.

Фото: УНН