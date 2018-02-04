На Луганщине из-за непогоды обесточены четыре тысячи домов

На севере Луганской области сегодня ночью из-за непогоды произошло массовое отключение электроэнергии.

Пресс-служба Луганского энергетического объединения сообщает: «По состоянию на утро полностью обесточены два населенных пункта и частично — еще два. Это — 70 трансформаторных подстанций. Без света оказались 3943 потребителя — преимущественно на территории обслуживания Сватовского РЭС».

Так, несколько аварийных отключений произошли в самом Сватово и поселках Дачном и Сосновом. Также, полностью обесточена Зориковка на территории обслуживания Беловодского РЕМ, а это еще 35 абонентов.

Энергетики заявляют, что проведение ремонтных работ осложняется хозяйственным кризисом на предприятии из «огромных долгов потребителей», в том числе и из «ЛНР».