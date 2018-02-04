Назван лучший фильм 2017 года

Гильдия режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) назвала лучшим фильмом 2017 года картину «Форма воды» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо.Как сообщается на сайте премии, награда присуждается за «Выдающиеся достижения в области режиссуры художественного фильма».Картина о любви глухонемой уборщицы и амфибии вырвала победу у фильмов «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдона, «Леди Берд» режиссера Грета Гервига, «Дюнкерк» Кристофер Нолана и «Прочь» Джордан Пил.Дель Торо впервые в своей карьере был номинирован на премию Гильдии режиссеров. Картина также претендует на 13 премий «Оскар», включая «Лучший фильм года».«Форма воды» рассказывает о работнице секретной лаборатории — глухонемой уборщице, которая влюбляется в содержащееся там существо-амфибию и делает попытку вызволить его.