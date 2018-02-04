Не менее 2-х тыс. деревьев повалила непогода в российской столице

Не менее 2-х тыс. деревьев повалено в Москве из-за сильного снегопада, проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.

Из-за снегопада и ветра в столице России оказалось повалено не менее 2 тыс. деревьев.

«К счастью, разгул стихии обошелся без жертв и пострадавших». При этом, по информации властей, в итоге разгула стихии один человек умер, есть пострадавшие.

По утверждению главы города столицы, пострадавших не прибавилось, все службы работают в максимально усиленном режиме.

Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин в социальная сеть Twitter.

Непосредственно сам снегопад признан сильнейшим с 1957 года.

Местные службы перешли на усиленный режим работы, сказал он.