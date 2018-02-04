Не заметили кровавой Луны граждане Мурманской области

Так называемая «луна синей крови» либо «кровавое суперлуние» — редкое астрономическое явление нескольких лунных событий, расположенных друг над другом, которые имели место 150 лет назад. Однако сразу три этих астрономических явления последний раз совпадали 150 лет назад.

Некоторые фотографии восхищают, остальные поражают, третьи выгледят нереальными.

Пуровчане, как и многие граждане планеты, стали очевидцами неповторимого астрономического явления, которое сейчас повторится не вскоре, и увидеть его смогут только наши потомки.

Затмение Голубой Луны. В среду вечером пермяки стали очевидцами особого астрономического явления.

Суперлуние — это наибольшее приближение Луны к Земле.

В сей день также совпали суперлуние, «кровавая» Луна и «голубая» Луна. Это явление называется «кровавой луной».

Москвичи не смогли увидеть неповторимую луну из-за погодных условий. В Токио за астрономическим явлением наблюдали несколько тыс. человек.

Огромную красноватую Луну могли увидеть и граждане Санкт-Петербурга. В РФ солнечное затмение наблюдали частично, при этом только на территории Чукотки. Вначале особенно огромная полная луна окрасилась в красно-коричневый цвет. Следствием данного становится то, что спутник нашей планеты начинает выглядеть на 8% крупнее обычного. «Дети с диким восторгом смотрели, особенно, когда узнали, что следующее затмение будет абсолютно не скоро», — делится эмоциями Елена.

Красивыми снимками явления поделились граждане Российской Федерации, Британии, Китая, США, Испании, Гватемалы и остальных стран.

Полное лунное затмение наблюдали в различных точках земного шара.

До этого в предыдущем году также было зафиксировано солнечное затмение, за которым активно наблюдали в мире. Его отличием будет то, что в данном веке оно будет самым длинным. В РФ во всей красе его можно было увидеть из Владивостока.