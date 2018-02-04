«Nike» продемонстрировал новый знак с надписью «LDNR»

Всемирно известный спортивный бренд Nike неожиданно «сменил» знак.

Надпись, которая расположена на сайте компании, сопровождается словами: «Готовьтесь показать миру, что никто не сравнится с лондонцем». Таким образом, сокращение, использованное для логотипа, скорее всего, переводится как «Londoner» (лондонец).

Лондонский марафон проводят с 1981 года.

Но украинские СМИ обратили внимание на то, что Nike использовала аббревиатуру ЛДНР, которую в в государстве Украина употребляют для обобщения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик. Он является одним из престижнейших забегов в мире. А в украинском сегменте социальных сетей смена логотипа Nike вызвала небольшой переполох. По последней достоверной информации ООН, жертвами конфликта стали не менее 10-ти тыс. человек.

Так например блогер Денис Гороховский пишет: «У найка новый бренд».

LDNR имеет некоторую коннотацию с «ЛДНР» — обозначением для псевдогосударственных образований на Донбассе либо незаконных вооруженных формирований региона.