Ночью на Закарпатье пытались поджечь здание союза венгров

В городе Ужгород Закарпатской области в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.
Отмечается, что этот инцидент произошел сегодня после 04:00. «Коктейль Молотова» бросили в окно, но оно оказалось двойное — разбилось только одной стекло, при этом других повреждений нет.
Уголовное дело по происшествию могут открыть сегодня, однако, правовая квалификация на данный момент отсутствует. В союзе венгров не стали комментировать происшествие, заявляя, что это может быть провокацией.
Известно, что здание союза венгров расположено в центре Ужгорода и на соседних домах есть камеры наблюдения, видео с которых уже изучают в полиции.
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