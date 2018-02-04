Около 600 человек продолжают работы по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья

«Восстановительные работы продолжаются. Основная часть технарушений локализована в СНТ (садоводческие некоммерческие товарищества — ИФ)». Об этом в воскресенье сказали в пресс-центре крупнейшей электрораспределительной компании Подмосковья «Мособлэнерго».

По достоверной информации «Мособлэнерго», отключены около 40 трансформаторных подстанций. «Ночью работы не остановим», — подчеркнули в компании. В самом Чехове и остальных крупных городах Подмосковья нарушений электроснабжения фактически не было: аварийные отключения зафиксированы в личном секторе, в отдалённых населённых пунктах и садовых некоммерческих товариществах.

— Создан штаб под управлением заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, — проинформировала «ВМ» сотрудница пресс-центра ПАО МОЭСК Елена Полторак.

Зампред также подчеркнул, что высоковольтная сеть в Подмосковье работает без перебоев.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 170 бригад, 587 человек и 203 единицы техники — pr-служба «Мособлэнерго». Также сказано, что в Московской области в итоге снегопада никто не умер и не пострадал.