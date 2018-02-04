Олимпиада-2018, последние новости: кто из российских спортсменов поедет на ОИ в Пхенчхан после недопуска МОК и оправдания CAS – составы сборной России

Олимпиада-2018, последние новости. Новый скандал с решением CAS оправдать 28 российских спортсменов получил неожиданное продолжение. Состав сборной России еще может измениться в связи с заявлениями МОК. Судьба еще 13 спортсменов сдвинулась с мертвой точки.

Как уже сообщалось ранее, 28 российских спортсменов накануне выиграли апелляцию по поводу своей дисквалификации с ОИ-2018 и других. Спортсменов восстановили в правах, и даже вернули им награды предыдущей зимней Олимпиады-2014. Однако, это все отнюдь не означает, что МОК с распростертыми объятиями примет Олимпийский комитет России и наших спортсменов обратно. В любом случае, данный список 28 атлетов оправдан CAS (Спортивный арбитражный суд), и теперь МОК думает, как выйти из этой ситуации:

Конечно, МОК не намерен сразу же отправить 28 приглашений на ОИ-2018. Ранее пресс-служба МОК сообщала о том, что исполком намерен обжаловать апелляцию россиян. Ну а пока, вопрос остается открытым, будет еще раз пересмотрено 13 случаев. Это значит, что МОК готов рассмотреть участие 13 спортсменов из этого списка. Об этом сообщает «Советский спорт», приводя цитату директора пресс-службы МОК Марка Адамса:

«Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией. Решение будет принято до начала Игр» – сказал он.

Таким образом, на один шаг впереди в борьбе с решением исполкома МОК выходят 13 атлетов. Вот список тех, кто, возможно, поедет на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан:

Пока что официальный и законный список тех, кто поедет на Олимпийские игры – 2018, не претерпел изменений. Посмотрим, что будет дальше и внесут ли в него тех, кто сумеет отстоять свою спортивную честь?