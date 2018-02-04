Освобожденный в ходе обмена пленными 27 декабря 2017 года Александр Калин сообщил, что даже спустя полтора месяца после освобождения не может избавиться от привычек, приобретенных в плену.

Известно, что Калин, мобилизированный в самом начале войны в 30 механизированную бригаду, попал в плен в сентябре 2015 года в районе поселка Луганское. Тогда трое военных были ранены и чтобы дать им шанс, Калин вышел из укрытия. При этом он сам попал в плен, и раненых бойцов спасти не удалось.

Калин провел в плену более двух лет, часть из них в Макеевской колонии. По его словам, там 23 часа сутки приходилось находится в камере, и только на час разрешали выходить в прогулочный дворик, который был такой же, как и камера, только без потолка.

При этом он до сих пор не может избавиться от привычки постоянно ходить, хотя и замечает ее за собой. Калин отмечает: «Не могу привыкнуть пока, что я дома, что тут мир. Даже когда слышишь звук какой-то, например, хлопок от машины, все равно реагируешь. Или пришел к врачу, к кабинету, жду. Я не могу, как люди — стоять или сидеть, мне нужно ходить туда-сюда. Это привычка, как ходить по дворику, или по камере — руки за спиной и ходишь. Ходишь-ходишь и потом только замечаешь: „А что я делаю“. Не забывается пока. Там проснулся и решетка перед глазами, а тут проснулся, а ее нет. Значит я дома».

Embedded video for Освобожденный из плена боевиков: «Не могу привыкнуть к свободе»

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