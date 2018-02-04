Плечом к плечу: руководитель Пентагона процитировал гимн Украины на встрече с Полтораком

По утверждению Мэттиса, североамериканская сторона считает нужным в который раз подтвердить факт собственной поддержки украинского народа в его борьбе за независимость и территориальную целостность страны. «США стоят с вами бок о бок и будут продолжать влиять на РФ, чтобы они отвели силы и вооружения», — добавил министр обороны США.

Как информирует pr-служба украинского военного ведомства, следом руководитель Пентагона процитировал: «Душу и тело мы положим за нашу свободу» — отметив, что эти слова отображают борьбу за независимость.

Полторак поблагодарил его за приглашение посетить США с рабочим визитом. Об этом передала pr-служба военного ведомства. В своей речи Мэттис выловил поддержку украинской стороне и процитировал государственный гимн страны.

«США есть и будут основным стратегическим партнером для Украины».

Встреча Мэттиса и Полторака проходила в США сегодня. Это поддержка нашего юного государства, мощнейший знак агрессору, что Украина не одна.