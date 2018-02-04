Подразделения ракетного соединения ЮВО в Северной Осетии уничтожили укрепленные пункты управления условного противника

В рамках плановых мероприятий проверки боевой готовности подразделения ракетного соединения 58 общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии – Алания, совершили марш на военной техники и выполнили электронные пуски с неподготовленных огневых позиций.

По замыслу мероприятий боеготовности, подразделения ракетного соединения в назначенном районе выполнили условные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса условного противника, а также его командным пунктам. Решение поставленных задач боевые расчеты отрабатывали с неподготовленных стартовых позиций, а также при развёртывании с марша.

Особое внимание в ходе учения было уделено вопросам совершенствования слаженности подразделения и профессиональных навыков личного состава при перемещении к указанному району, маскировке боевых машин и преодолении зараженных участков местности.

На учение было привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М».