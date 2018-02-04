Полторак озвучил численность Вооруженных сил Украины

На сегодня в Украине насчитывается 255 тысяч военнослужащих ВСУ.

Такое заявление сделал министр обороны Украины Степан Полторак. Так, он отметил: «Численность Вооруженных сил была 146 тыс., сегодня — 255 тыс. Сегодня у нас практически создана профессиональная армия. Только за последние два года мы подписали контракты со 130 тыс. военнослужащих. Это люди, которые уже воевали, которые мотивированы, которые опытны, прошедшие подготовку, в том числе с помощью наших партнеров из США, Канады, Великобритании. У нас такую подготовку по стандартам Альянса прошло уже более десяти батальонов, подготовлено около двух тысяч инструкторов. В этом году мы начинаем готовить уже в составе бригад органы военного управления».

При этом Полторак добавил, что сейчас украинские военные всем обеспечены. По его словам, размер денежного содержания увеличился за год в 2,5 раза.