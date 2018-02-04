Полторак озвучил два варианта для России по Украине

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что лучшим вариантом для РФ был бы добровольный уход с Донбасса и Крыма.

Полторак пообещал, что России легко с Украиной не будет: «Лучший вариант, когда Россия уйдет из Крыма, Донецка и Луганска — это лучший вариант для Украины. Худший вариант — это, конечно, открытая агрессия по Украине, но хотел бы сказать, что она останется на совести русских, точнее, не русских, а руководства России. И Украина — это совсем другая страна. И я хотел бы сказать, что не удастся просто так проехаться танками по Украине — Украина будет защищаться».

По его словам, большую роль в украинском конфликте играет Запад, поэтому от него во многом будет зависеть дальнейшая судьба украинцев. Полторак уточнил: «Я не думаю, что Россия отказалась от агрессии, но насколько позиция России будет агрессивная, будет зависеть не только от Украины, и не только от России. Она зависит от США и других стран мира. Чем больше страны, мировые лидеры, будут давить на Россию, вынуждать ее выполнять международные обязательства, тем больше шансов избежать открытой агрессии против Украины».