Президента Мальдив хотят сместить от власти

Отряды солдат окружили парламент вскоре после того, как оппозиция предложила законодателям отправить в отставку генпрокурора и министра обороны страны. При всем этом поступает информация и Верховный суд может сместить президента страны Абдуллу Ямина от власти.

«Мы получили информацию, что может случится то, что приведет к кризису государственной безопасности», — сообщил генеральный прокурор.

Позже стало известно, что военное руководство на Мальдивах приказало дислоцированным на островах военным группам вернуться в мальдивскую столицу Мале на фоне конфликтной политической ситуации в государстве и информации о вероятном отстранении от власти президента страны Абдуллы Ямина. Военные окружили строение вскоре после того, как оппозиция подала петицию в парламентский секретариат с требованием снять с должности генерального прокурора республики за отказ подчиниться решению Верховного суда. Объединенная оппозиция до этого уже заявляла о возможности захвата власти на островах военнослужащими, которые так будут пытаться сохранить власть действующего президента. Но 2-х из этих депутатов арестовали после возвращения на Мальдивы.

Также 12 до этого отстраненных оппозиционных депутатов парламента вновь получили свои мандаты. Милиция обвинила их, Абдуллу Синана и Ильхама Ахмеда, в получении взяток, проинформировал каналу официальный спикер правоохранительного ведомства.

Он также заявил, что руководство не будет исполнять распоряжение в случае, ежели Верховный суд объявит импичмент президенту. Они, и президент Ямин должны немедленно уйти в отставку.

Руководитель армии Ахмед Шиам, поддерживающий президента объявил, что военные «не будут наблюдать в стороне, как Мальдивы переживают кризис».