Прорумынское руководство Молдовы высказалось против выхода из СНГ

В итоге проведенного Министерством экономики Молдавии анализа выход из СНГ невыгоден, по утверждению Павла Филипа. Как объявил руководитель кабмина в эфире передачи Moldova in Direct, такой шаг не пойдет на пользу стране, сообщает realitatea.md.

«У нас отличные отношения с государствами Содружества, есть соглашение о свободной торговле и многие иные льготы со странами-участницами СНГ. Анализ министерства экономики и инфраструктуры показывает, что выход из СНГ не на пользу нашей стране», — обозначил Филип. Такое объявление сделал премьер страны Павел Филип.

«У нас отличные отношения с Россией. К примеру, 2016 год был очень хорошим, тогда были разблокированы многие проблемы — у нас были встречи с высшим руководством», — сообщил он. Он здесь же добавил, что «дела застопорились после выборов президента Молдавии». С такой мыслью выступила в парламенте оппозиционная Либеральная партия. Выход же Молдовы из СНГ, по мнению политика, является неблагоприятным.

Он обозначил, что «СНГ — это не только лишь Россия». Авторы также отмечают, что 1-ый демократический парламент Молдовы (1990-1994) отказался вступать в СНГ.