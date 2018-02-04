Работники метро устранили последствия снегопада

В работах по расчистке снега задействованы порядка 1800 человек и не менее 3500 тыс. единиц специальной техники. Не менее 1,8 тыс. служащих Московского метрополитена чистят от снега прилегающие к вестибюлям территории, сообщается в Telegram-аккаунте столичной подземки. Не менее 1,8 тысячи человек устраняют последствия сильного снегопада у вестибюлей метро, все службы столичной подземки работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-аккаунте Московского метрополитена.

По располагаемым достоверным данным пресс-центра мосметро, cейчас в подземке работает вдвое больше людей, чем обычно. За 3 февраля в Московском регионе выпало 53% месячной нормы осадков. Продолжится налипание мокрого снега на кабеля и деревья.

Из-за сильного снегопада в столице метрополитен мобилизовал дополнительные ресурсы для расчистки территорий, прилежащих к объектам метро. В Московской области столбик термометра покажет до минус 8 градусов.