Растворимый кофе может вызывать рак, – ученые

В Калифорнии могут первыми начать обязывать владельцев кофейных автоматов размещать предупреждения о содержании канцерогенов в их продукции. Ученые заключили, что растворимый кофе может провоцировать развитие рака.Сам кофе не несет никакой опасности, но вот акриламид, образующийся в процессе обжаривания зерен кофе, шоколадных бобов и миндаля, - опасный канцероген, внесенный в классификацию канцерогенов ВОЗ.Грызуны, которых поили водой с акриламидом, чаще всего умирали из-за онкологических заболеваний, что доказывает опасность этого химического соединения.В 2016 году кофе исключили из списка продуктов, вызывающих рак. Современные исследования также утверждают, что 2-3 чашки натурального кофе в день выступают как профилактика различных онкозаболеваний.