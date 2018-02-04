Растворимый кофе может вызывать рак, – ученые

Сам кофе не несет никакой опасности, но вот акриламид, образующийся в процессе обжаривания зерен кофе, шоколадных бобов и миндаля, - опасный канцероген, внесенный в классификацию канцерогенов ВОЗ.
Грызуны, которых поили водой с акриламидом, чаще всего умирали из-за онкологических заболеваний, что доказывает опасность этого химического соединения.
В 2016 году кофе исключили из списка продуктов, вызывающих рак. Современные исследования также утверждают, что 2-3 чашки натурального кофе в день выступают как профилактика различных онкозаболеваний.