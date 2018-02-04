Размещены кадры последнего боя пилота сбитого Су-25

Члены бандформирований афишировали видео боя и самоподрыва ручной гранатой русского пилота штурмовика Су-25, который днем до этого был сбит террористами в сирийской провинции Идлиб.

Авторы канала пишут, что военному довелось подорвать себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Пилот расстрелял не менее половины боезапаса из своего пистолета Стечкина.

По располагаемым достоверным сведениям на текущий момент Минобороны РФ, русский летчик умер в бою, оказав ожесточенное сопротивление террористам. «Отстреляв все патроны из АПС, произвел самоподрыв ручной гранатой, чтобы не попасть в плен», — сказала группа «Энциклопедия военной авиации» в соцсети «ВКонтакте». По предварительной информации, Су-25 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). В общем же данная зона находится под необычайным турецким воздействием. При всем этом употреблялся переносной зенитно-ракетный комплекс неустановленного происхождения.

Умер майор Роман Филипов, — передает МК. В течении позапрошлого года на всеармейских соревнованиях «Авиадартс» он еще будучи в звании капитана, занял второе место. Мгновенное распространение ракетно-зенитных комплексов среди террористов, близких к группировкам ИГИЛ и «Хайят Тахрир аш-Шам», может говорить только о 2-х вещах — либо это действительно богатые трофеи боевиков после столкновений с курдами, либо, что не менее недалеко к реальности, курдские формирования продали им ракетные системы, приобретенные от международной коалиции.