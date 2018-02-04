РФ зафиксировала семь нарушений режима перемирия в Сирии за сутки

Министерство обороны РФ опубликовало информационный бюллетень о выполнении меморандума о создании зон деэскалации на территории сирийского государства.

По информации Минобороны, российская сторона зафиксировала семь нарушений режима перемирия в Сирии 4 февраля. Три случая в Алеппо, три в Латакии и один в Хомс. Турция сообщила о четырех нарушениях в Дамаске и одном в Идлибе.

Стреляют из минометов и стрелкового вооружения в районах, которые контролируют боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). Группа контроля следит за соблюдением режима прекращения огня в Сирии, уточнили в Минобороны РФ.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (4 февраля 2018 г.) https://t.co/hVJlsu6FYU pic.twitter.com/GaNMlqTRz4

— Минобороны России (@mod_russia) February 4, 2018