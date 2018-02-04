Российская Федерация заняла 89-е место в рейтинге стран по верховенству права

На 1-м месте оказалась Грузия, занявшая 38 строчку мирового рейтинга, за ней расположились Босния и Герцеговина (56), а кроме этого Македония (57).

Лидерами рейтинга стали Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Австрия, Канада, Австралия и Англия.

Украина заняла 77 место среди 113 стран по показателям верховенства права в государстве. Так позапрошлым годом РФ поднялась на три позиции. Киргизия разместилась на 82 месте, Украина на 77, Беларусь — 65 место, Казахстан — 64, а Грузия занимает 38 строчку рейтинга.

Ниже Российской Федерации в рейтинге также оказались, в частности, Узбекистан, Мексика, Турция и Пакистан. США находятся на 19-м месте. Организация составляет этот рейтинг раз в два года.

Индекс верховенства закона составляется на основе объединения 8-ми главных характеристик.

Согласно рейтингу, среди 13 стран Восточной Европы и Центральной Азии РФ занимает 11 место, обойдя только Узбекистан и Турцию.

Данные объединяются в восемь контрольных характеристик - ограничение властных полномочий, отсутствие коррупции, порядок и безопасность, защита основных прав, прозрачность институтов власти, соблюдение законов, гражданское и уголовное правосудие.