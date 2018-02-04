«Рыло типичного дворового алкаша»:блогер показал, как изменился главарь «ДНР»

Главарь «ДНР» Александр Захарченко с начала боевых действий в Донбассе сильно поправился и стал выглядеть намного хуже, чем в 2014 году.

Так, фото с «разным» Захарченко показал в Twitter украинский журналист и блогер Денис Казанский сравнил два снимка, сделанные в 2014 и потом в 2017 годах и написал: «А еще говорят, что в „ДНР“ люди плохо живут». В комментариях к данному посту люди пишут:

«Это скорее от бухла он. „Поправился“… Этот дятел не выходит из алкокоматоза уже давно… Нормальный чел не будет городить такую хуйню какую городит это вечно пьяное тело…»

«Жрет без меры и гадит без памяти»

«Это уеб@ще дорвалось до халявного вискаря, и опухло от систематического пьянства! Рыло типичного дворового алкаша! Интеллекта-ноль! Ху@ло-2… «

«Он постепенно превращается в свинью»

«А що, буває целюліт й на морді? Упс»

«Как на дереве одно кольцо на срезе — один год жизни, так и на захаре: одно кольцо вокруг шеи — год правления рэспубликой»

«Нечего так ряшку наел, этот борец за рекьявик»

«Денис. судя по фото, не просто плохо, а вообще.ерово. Торговец курячими пердаками выглядит как зомбак из „Апокалипсиса“. Уши съехали на затылок, щеки заняли полморды, весь в сыпи, цвет кожи — вообще кошмарный. Дело не в постарел, — он реально болен, причем очень серьезно».

Фото: