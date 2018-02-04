Саакашвили бросил вызов Порошенко: его ультиматум везут к дому президента

Сегодня на вече после марша за импичмент Петра Порошенко, лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили зачитал резолюцию собрания.

Так, Саакашвили отметил: «Если он сейчас уйдет сам, избежав кровопролития, ему многое простят и оставят его в покое. Но хочу предупредить: если он и дальше будет репрессировать людей, тогда наказание будет очень суровым, и от народного гнева его ничего не спасет. В Россию он не сможет бежать, а на Западе его не примут».

Нардеп Юрий Деревянко отметил: «Наше главное требование — отставка Порошенко. Мы вызываем гражданина Порошенко на майдан 18 февраля для оглашения решения об отставке. В этот день мы выходим на Майдан в Киеве и во всех городах Украины».

По завершении вече автоколонна МихоМайдана отвезет обращение Михаила Саакашвили к дому Петра Порошенко