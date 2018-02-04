Саакашвили готовит список кандидатов в президенты Украины

Экс-глава Одесской ОГА, лидер движения «Рух нових сил» Михеил Саакашвили пообещал до следующего митинга 18 февраля представить альтернативное правительство и десяток кандидатов в президенты.

Так, в ходе вече он отметил: «До 18 февраля мы вам представим альтернативное правительство и десяток новых кандидатов в президенты, из которых вы должны выбрать»

Саакашвили отметил, что на сайте «Руху новых сил» также будут опубликованы адреса депутатов, которые, по его мнению, должны голосовать за отставку действующего президента Украины.

Он добавил: «Мы опубликуем фотографии и адреса депутатов, которые должны голосовать за отставку Порошенко. Мы поедем к ним домой и расскажем, чего мы от них хотим».

Кроме того, Саакашвили зачитал список украинских военных, погибших в январе этого года: «Пока наши воины гибли за свою родину, главнокомандующий Украины Петр Порошенко расслаблялся на мальдивских островах и выкидывал сотни тысяч долларов в пучину индийского океана. Плевал он на наших солдат, плевал он на Украину».

Также, он обвинил в некомпетентности премьер-министра Украины Владимира Гройсмана: «Кто может быть хуже, чем Гройсман, который не закончил даже средней школы? Неужели нельзя найти премьер-министра с высшим образованием?».