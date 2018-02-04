Саакашвили поведал о «железных памперсах» Порошенко

Объясняя начало монтажа в Киеве на Крещатике железных конструкции и сцены, Саакашвили заподозрил, что украинские власти пробуют сорвать намеченный «Марш за импичмент», который должен был пройти как раз через центр столицы Украины, информирует NewsOne.

Как передают украинские СМИ, металлические конструкции, появившиеся на Крещатике на месте запланированной на сей день акции, Саакашавили назвал «железными памперсами».

— В действительности, это перепуганный Пётр мальдивский установил себе железные памперсы для того, чтобы тут мы не смогли развернуть свою сцену, — сообщил политик.

Прошлый губернатор Одесской области уверен, что власть слаба, как никогда, народу Украинского государства осталось только «дожать» президента и принудить его уйти.

Отметим, такое прозвище Саакашвили выбрал для президента не случайно.

По утверждению украинского оппозиционного лидера, на текущий момент «сам Порошенко перепуган» и народу осталось совсем немного, чтобы «дожать его и вынудить уйти в отставку».

Акции приверженцев Саакашвили с осень 2014 года проходили около здания Верховной рады. Городская администрация пояснила усиление мер безопасности проведением несколькоих мероприятий, в которых примут участие киевляне и гости из иных регионов.