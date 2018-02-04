Сбитым в Сирии русским Су-25 управлял предавший государство Украину военный

Пилот сбитого в Сирии русского штурмовика Су-25 оказался уроженцем Крыма.

Об этом информирует «Новая газета» ссылаясь на источник в Минобороны РФ.

Су-25 был сбит в районе сирийской провинции Идлиб, которая контролируется сирийскими повстанцами.

Также, по версии группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team, штурмовик базировался в аннексированном Крыму на аэродроме Бельбек. Это был рапорт о представлении к национальной награде майора Романа Филлипова за осуществление военных задач в Сирии.

«Филиппов служил в РФ до 14-го года». Он прежний украинский летчик из Симферополя.

При всем этом штурмовик с бортовым номером «06 синий» (RF-95486) базировался в Крыму, на аэродроме Бельбек.