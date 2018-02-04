Снегопад 3 февраля стал абсолютным рекордом для столицы

Об этом Интерфаксу сказали в столичном метеобюро.

Мощнейший снегопад, обрушившийся на столицу в субботу, увеличил рекорд по количеству осадков, выпадавших в Москве в конце зимы, на 19 миллиметров.

На столичный регион обвалился снегопад, который вполне может стать самым мощным для февраля в данном столетии. «Прошлый максимум зафиксирован в давно минувшем 1957, когда выпало 11,2 мм осадков в эквиваленте воды», — приводит сообщение Интерфакс. Прошлый максимум составлял 11,2 мм. Также он предупредил о порывах ветра до 20 м/с, обледенении деревьев, контактной сети, а еще о гололедице и снежных заносах на трассах. Пострадавших нет. На Измайловском проспекте прервано движение трамваев, вместо них запущены компенсационные автобусы. «Похоже, это только начало», — обозначил он.

Мэр столицы Сергей Собянин призвал жителей быть осторожнее в связи с непогодой. Он подчеркнул, что аварийные службы города работают в усиленном режиме. В столице будет пасмурно и пойдет сильный снег.