Снегопад 3 февраля стал абсолютным рекордом для столицы

Показать меню
Актуально
Первое испытание беспилотного аэротакси Airbus прошло успешно - 12:58 Первое испытание беспилотного аэротакси Airbus прошло успешно В Большом Магеллановом облаке обнаружены сложные органические молекулы - 12:58 В Большом Магеллановом облаке обнаружены сложные органические молекулы На юге Франции разбились два военных вертолета - 12:58 На юге Франции разбились два военных вертолета Памфилова сделала замечание Пескову за «лидера политического олимпа» - 12:59 Памфилова сделала замечание Пескову за «лидера политического олимпа» На территории российской военной базы в Армении завершился капремонт детского - 13:00 На территории российской военной базы в Армении завершился капремонт детского сада В ВВО стартует масштабный полевой выход войск РХБ защиты - 13:00 В ВВО стартует масштабный полевой выход войск РХБ защиты Четыре человека вернулись в Украину после 6 лет плена в Ливии - 13:06 Четыре человека вернулись в Украину после 6 лет плена в Ливии Здоровые рецепты в новой книге Марики Кравцовой - 13:07 Здоровые рецепты в новой книге Марики Кравцовой Госдеп: США в любой момент готовы ввести санкции против торгующих с РФ компаний - 13:10 Госдеп: США в любой момент готовы ввести санкции против торгующих с РФ компаний СМИ: Илон Маск и Эмбер Херд расстались после попытки дать своим отношениям - 13:17 СМИ: Илон Маск и Эмбер Херд расстались после попытки дать своим отношениям второй шанс ФНБ в январе сократился на 23 млрд рублей - 13:21 ФНБ в январе сократился на 23 млрд рублей Анастасия Лисова стала мамой: кто и когда родился у экс-участницы «Дома-2» - 13:27 Анастасия Лисова стала мамой: кто и когда родился у экс-участницы «Дома-2» Центризбирком сделал Пескову замечание из-за агитации - 13:31 Центризбирком сделал Пескову замечание из-за агитации Глава ЦИК сделала Пескову замечание за «лидера политического олимпа» - 13:36 Глава ЦИК сделала Пескову замечание за «лидера политического олимпа» На Урале сгорел дом Ельцина (ВИДЕО) - 13:36 На Урале сгорел дом Ельцина (ВИДЕО) В Запорожье «патриоты» набросились на собравшихся в честь 75-й годовщины - 13:36 В Запорожье «патриоты» набросились на собравшихся в честь 75-й годовщины Сталинградской битвы (ФОТО, ВИДЕО) Россиянка Сливко выиграла спринт на шестом этапе Кубка IBU в Италии - 13:38 Россиянка Сливко выиграла спринт на шестом этапе Кубка IBU в Италии
» » Снегопад 3 февраля стал абсолютным рекордом для столицы

Снегопад 3 февраля стал абсолютным рекордом для столицы


Добавлено: 04 фев 2018 в 10:38, Категория: Политика
Снегопад 3 февраля стал абсолютным рекордом для столицы

Об этом Интерфаксу сказали в столичном метеобюро.

Мощнейший снегопад, обрушившийся на столицу в субботу, увеличил рекорд по количеству осадков, выпадавших в Москве в конце зимы, на 19 миллиметров.

На столичный регион обвалился снегопад, который вполне может стать самым мощным для февраля в данном столетии. «Прошлый максимум зафиксирован в давно минувшем 1957, когда выпало 11,2 мм осадков в эквиваленте воды», — приводит сообщение Интерфакс. Прошлый максимум составлял 11,2 мм. Также он предупредил о порывах ветра до 20 м/с, обледенении деревьев, контактной сети, а еще о гололедице и снежных заносах на трассах. Пострадавших нет. На Измайловском проспекте прервано движение трамваев, вместо них запущены компенсационные автобусы. «Похоже, это только начало», — обозначил он.

Мэр столицы Сергей Собянин призвал жителей быть осторожнее в связи с непогодой. Он подчеркнул, что аварийные службы города работают в усиленном режиме. В столице будет пасмурно и пойдет сильный снег.



Материалы по теме:

Москва справляется с последствиями снегопада
В российской столице в субботу выпало рекордное количество снега
Собянин призвал призвал жителей столицы быть аккуратными
Мощнейший снегопад на сутки обвалился на столицу
Добавлено: 04 фев 2018 в 10:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Дрозд: Дортикос является самым серьезным соперником в карьере Гассиева

Дрозд: Дортикос является самым серьезным соперником в карьере Гассиева

Гривна и дальше будет оставаться слабой, но катастрофы не будет, – Аслунд

Гривна и дальше будет оставаться слабой, но катастрофы не будет, – Аслунд

Японская ракета-носитель SS-520 вывела на орбиту микроспутник TRICOM-1R

Японская ракета-носитель SS-520 вывела на орбиту микроспутник TRICOM-1R

Патриотическая акция «Россия в моем сердце!» проходит в Москве

Патриотическая акция «Россия в моем сердце!» проходит в Москве

Загрузка...



Лента новостей
Футболист "Зенита" Терентьев заявил, что готов к матчам Лиги Европы с "Селтиком" - 12:46 Футболист Дуань Ин-Ин и Ван Яфань выиграли турнир в Тайбэе в парном разряде - 12:46 Дуань Ин-Ин и Ван Яфань выиграли турнир в Тайбэе в парном разрядеБах: Решение по участию в ОИ-2018 оправданных CAS россиян будет принято в ближайшие два дня - 12:45 Бах: Решение по участию в ОИ-2018 оправданных CAS россиян будет принято в ближайшие два дняТомас Бах заявил о необходимости реформирования Спортивного арбитражного суда - 12:45 Томас Бах заявил о необходимости реформирования Спортивного арбитражного судаМОК предложил расформировать отменивший дисквалификацию россиян арбитраж - 12:38 МОК предложил расформировать отменивший дисквалификацию россиян арбитражПоявились первые кадры фильма Серебренникова про Виктора Цоя - 12:37 Появились первые кадры фильма Серебренникова про Виктора ЦояНас ждёт новая гонка вооружений — Трамп не продлевает договоры с РФ, подписанные Обамой, — СМИ США - 12:35 Нас ждёт новая гонка вооружений — Трамп не продлевает договоры с РФ, подписанные Обамой, — СМИ СШАЖелезные памперсы Петра мальдивского, — Саакашвили высмеял меры безопасности на Майдане (ФОТО) - 12:35 Железные памперсы Петра мальдивского, — Саакашвили высмеял меры безопасности на Майдане (ФОТО)Две женщины жгли 5-летнюю девочку в церемонии вуду - 12:28 Две женщины жгли 5-летнюю девочку в церемонии вудуЖительница Северной Дакоты получит пожизненный срок за то, что вырезала ребенка из чрева соседки - 12:28 Жительница Северной Дакоты получит пожизненный срок за то, что вырезала ребенка из чрева соседкиСобчак сообщила, что будет делать при поражении на выборах президента РФ - 12:24 Собчак сообщила, что будет делать при поражении на выборах президента РФЯпонские народные избранники обучаются спасаться от северокорейских ракет - 12:21 Японские народные избранники обучаются спасаться от северокорейских ракетНа Крещатике проходит акция владельцев авто на «еврономерах» - 12:17 На Крещатике проходит акция владельцев авто на «еврономерах»Сутки на передовой: оккупанты цинично нарушают Минские соглашения - 12:14 Сутки на передовой: оккупанты цинично нарушают Минские соглашения
Последние новости
Летчики армейской авиации ЗВО совершенствуют навыки выполнения задач в условиях Заполярья - 12:56 Летчики армейской авиации ЗВО совершенствуют навыки выполнения задач в условиях Заполярья Военный комиссариат ВВО в Еврейской автономной области проводит конкурс детских рисунков - 12:56 Военный комиссариат ВВО в Еврейской автономной области проводит конкурс детских рисунков Свыше 60 единиц подбитой «условным противником» техники эвакуирова-ли с поля боя подразделения МТО - 12:56 Свыше 60 единиц подбитой «условным противником» техники эвакуирова-ли с поля боя подразделения МТО Восточного военного округа в ходе специального учения Атлетико-Валенсия 4 февраля, прогноз на матч: ставки, коэффициенты, мнение экспертов и букмекеров, - 12:53 Атлетико-Валенсия 4 февраля, прогноз на матч: ставки, коэффициенты, мнение экспертов и букмекеров, где смотреть матч Путин получил список бизнесменов, желающих вернуться из Британии в Россию - 12:49 Путин получил список бизнесменов, желающих вернуться из Британии в Россию Депутат ГД от Крыма прокомментировал прилет немецких коллег в Симферополь - 12:49 Депутат ГД от Крыма прокомментировал прилет немецких коллег в Симферополь Саакашвили заявил, что Порошенко поставил себе «железные памперсы» - 12:49 Саакашвили заявил, что Порошенко поставил себе «железные памперсы» Сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом - 12:49 Сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом Один человек погиб из-за падения дерева в Москве - 12:49 Один человек погиб из-за падения дерева в Москве Количество пострадавших из-за сильного снегопада в Москве выросло до пяти - 12:49 Количество пострадавших из-за сильного снегопада в Москве выросло до пяти Бах: новый формат подачи заявок на проведение ОИ позволит экономить до $1 млрд - 12:46 Бах: новый формат подачи заявок на проведение ОИ позволит экономить до $1 млрд Защитник ФК "Зенит" Денис Терентьев: уже сейчас готов сыграть против "Селтика" - 12:46 Защитник ФК Терентьев: в начале первого сбора с ФК "Зенит" было тяжело, но сейчас все отлично - 12:46 Терентьев: в начале первого сбора с ФК
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"