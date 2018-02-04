Собчак хочет баллотироваться в Государственную думу в 2021

По утверждению журналистки, она займется формированием своего движения после окончания выборов, которые пройдут 18 марта 2018 г.

«Если договоримся, буду делать это вместе с партией, в противоположном случае — создам свое движение». «Если нет, то я буду делать своё движение», — разъяснила телеведущая. Следующей точкой будут выборы Президента Российской Федерации в 2024-ом году, прибавила Собчак.

Ксения Собчак поведала об этом решении на встрече с избирателями в северной столице. Она поведала, что после того, как будет избран президент РФ, не собирается уходить из политики.

Телеведущая выделила, что выборы президента являются альтернативным выражением собственной позиции для тех людей, которые не хотят протестовать на дорогах. Затем она хочет участвовать в президентских выборах 2024 года.

В настоящее время согласно рейтингам социального мнения от ФОМ и ВЦОМ, Собчак находится на четвертом месте по популярности.

Также телеведущая сообщила, что фильм о ее отце — первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке, готовится к выходу, однако покажут его только после выборов, чтобы это «не сочли агитацией». Впереди нее претенденты в президенты Владимир Путин, Павел Грудинин и Владимир Жириновский.