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Собчак сообщила, что будет делать при поражении на выборах президента РФ


Добавлено: 04 фев 2018 в 12:24, Категория: Украина
Собчак сообщила, что будет делать при поражении на выборах президента РФ

Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила о намерении участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут в РФ в 2021 году.

Собчак отметила: «Когда закончатся выборы, я начну формировать свое движение. Я уже вступила в партию „Гражданская инициатива“ — если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу — это моя следующая цель, 2021 год».

При этом «следующей точкой» станут президентские выборы, которые пройдут в России в 2024 году.

Отмечается, что во время встречи с избирателями Собчак несколько раз заявила, что понимает, что президентские выборы этого года она не выиграет. Также она отметила, что считает, что выборы президента альтернативой для тех людей, кто хочет выразить свою позицию, но не хочет участвовать в уличных акциях.



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Добавлено: 04 фев 2018 в 12:24, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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