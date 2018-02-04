Собянин призвал призвал жителей столицы быть аккуратными

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей быть аккуратнее: в столице бушует непогода.

— Из-за снега и льда уже упало семь деревьев, и, похоже, это только начало, — написал в Твиттер Собянин. Информацией об этом Собянин поделился на собственной странице в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что на данный момент аварийные службы региона переведены в усиленный режим. Он обратился к городским жителям с просьбой быть осторожнее.

В итоге аномальной погоды в столице начинается обледенение деревьев.

До этого поступила информация о задерживающихся рейсах в аэропортах столицы.

По предположениям синоптиков, снегопад в столице будет продолжаться всё воскресенье.