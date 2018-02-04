Соперник ФК "Спартак" в Лиге Европы "Атлетик" проиграл "Жироне" в чемпионате Испании

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Футболисты "Атлетика" уступили "Жироне" в выездном матче 22-го тура чемпионата Испании.

Игра, прошедшая в Жироне, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Кристиан Стуани (7-я, с пенальти, и 65-я минуты).

"Жирона" с 31 очком занимает девятое место в чемпионате. "Атлетик" с 27 баллами располагается на 13-й строчке.

"Атлетик" является соперником московского "Спартака" по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команд пройдет 15 февраля в Москве, ответный – 22 февраля в Бильбао.