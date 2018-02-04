«Вместе с нашими партнерами США как и прежде сосредоточены на борьбе с ИГ». Так он прокомментировал случившееся с русским Су-25.

Ранее говорилось, что самолёт был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

— Соединённые Штаты не поставляли партнёрским силам в Сирии никакие вооружения типа «земля-воздух» и не хотят делать данного в дальнейшем, — сообщил он.

Уполномоченный Пентагона Эрик Пэхон объявил, что Соединенные Штаты не поставляли союзникам по коалиции в Сирии зенитное оружие. Он добавил, что Вашингтон оценит информацию о том, что русский Су-25 в был сбит из ПЗРК. Пилот катапультировался, но был убит в бою на территории, занятой боевиками «Джебхат ан-нусры"*.

Пэхон проинформировал, что США и их «партнеры» сосредоточены на борьбе с террористической организацией «Исламское государство*", а операции географически ориентированы на продолжающиеся боевые действия против ИГ* в восточной Сирии. Летчик катапультировался в район, подконтрольный боевикам, и был убит. США оценят информацию о том, что русский штурмовик Су-25 был сбит из ПЗРК. В нем, в частности, запрещается Министерству поставлять «проверенной сирийской оппозиции» ПЗРК, пока главой оборонного ведомства и госсекретарем не будут уведомлены об этом законодатели.