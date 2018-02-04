Столичные клиники перешли на усиленную работу из-за непогоды

Столичные клиники работают в усиленном режиме из-за снегопада, передает РИА Новости ссылаясь на руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Все медицинские заведения столицы из-за ударившего по Москве снежного шторма переведены на усиленный режим работы, сказал руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

В пресс-центре Департамента здравоохранения сообщили, что все медицинские организации оказывают медпомощь в полном объеме.

Хрипун добавил, что обстановку в город контролируют в онлайн-режиме. Эту работу обеспечивают 1020 бригад Скорой врачебной помощи и 150 — неотложной помощи. Прием пациентов в травмпунктах ведется круглые сутки. Идет обледенение и налипание снега на проводах и деревьях.