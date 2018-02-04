Сторонники Саакашвили позвали Порошенко на Майдан объявлять о его отставке

Сторонники прежнего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сообщили, что хотят видеть украинского лидера Петра Порошенко на народном вече 18 февраля, которое пройдет в Киеве.

— Наше главное требование — отставка Порошенко. «Порошенко лежит бревном на пути перемен», — сказано дальше в резолюции. «Мы вызываем Порошенко на майдан (площадь Независимости) на 18 февраля для объявления решения об отставке», сообщает РИА Новости. «В сей день мы выходим на Майдан в Киеве и во всех городах Украины», — зачитал соответствующую резолюцию депутат украинского парламента Юрий Деревянко.

Сегодня, 4 февраля, в столице Незалежной состоялся марш приверженцев Саакашвили, которые добивались импичмента Порошенко.

Кроме того, соратники Саакашвили решили «лично» пригласить Порошенко на следующую протестную акцию. Такие же акции пройдут и в остальных городах Украины.