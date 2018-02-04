Стремительный перепад: о погоде в Алтайском крае 4 февраля

Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поделился информацией о том, какой погоды ожидать жителям региона и краевого центра в ближайшие дни. По имеющейся информации синоптиков регионального ЦГМС, осадков не будет, но возможна гололедица. Ночью столбик термометра опустится до -15. В отдельных районах похолодает аж до — 28 градусов. В Барнауле днем будет -8 — 10 градусов. Ветер предполагается южный, 2-7 метров за секунду. Осадков особенно не ожидается. Ветер юго-восточный, 2-7 метров за секунду.

В Барнауле переменная облачность, без осадков, на трассах кое-где гололедица. Ветер переменный 2-7м/с. Температура воздуха: ночью — 16 …- 21?С, в отдельных районах до — 29?С, днём — 8 …- 13?С, кое-где в предгорьях — 2 …- 7?С.

4 февраля, в воскресенье, дневная температура останется прошлой. Впрочем, на следующий день воздух снова остынет до — 11 градусов.