Сутки на передовой: оккупанты цинично нарушают Минские соглашения

Пророссийские боевики, орудующие на Донбассе, вновь проявляют активность и нагло нарушают так называемые Минские соглашения, обстреливая позиции украинской армии из запрещенного вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.За прошедшие двадцать четыре часа путинские бандиты активизировались в районе Светлодарской дуги (Луганское направление). Там враг бил по опорным пунктам АТО из минометов различных калибров, вооружения БМП, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов.Минометы калибром 82-мм также применялись на Донецком направлении, где под вражеский огонь попали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Авдеевка и Новотроицкое.В результате обстрелов боевиков двое защитников территориальной целостности Украины получили ранения. Пострадавшие были оперативно доставлены в госпиталь, подчеркнули в штабе АТО.