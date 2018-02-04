Трамп посетовал на регулярные разговоры «только о России»

Трамп добавил, что расследование, которое продолжается уже около года, не выявило сговора.

Президент США Дональд Трамп посетовал на то, что в государстве все говорят не о его успехах, а только о РФ.

Президент США недоволен, что в Америке чаще обсуждают Российскую Федерацию, но не улучшение макроэкономических характеристик страны. Об этом американский лидер написал на собственной официальной странице в соц. сети Твиттер. По его словам, всем давно должно быть ясно, что не было никакого сговора, препятствования правосудию и любых иных нарушений закона. Секретарь президента глава пресс-службы России называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными». При этом эти обвинения не раз опровергались и в Белом доме, и в столице.