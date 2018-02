Американский государственный лидер Дональд Трамп прокомментировал размещенный документ с нарушениями ФБР и Минюста в рамках расследования по РФ.

«Но русская охота на ведьм продолжается и продолжается».

Американский лидер проинформировал на собственной странице в Твиттер, что версия о его общении с кем-то из РФ в преддверии выборов на пост руководителя государства оказалась несостоятельной, особенно в свете последней публикации о неправомерных действиях ФСБ. But the Russian Witch Hunt goes on and on.

По утверждению президента, публикация меморандума о роли ФБР и Минюста в изучении «полностью реабилитирует» его. Своим суждением Трамп поделился в Твиттер. В начале рабочей недели спецкомитет проголосовал за обнародование данного документа. Это слово в настоящее время применяется потому, что спустя год длительных поисков не было найдено ничего, утверждение о сговоре мертвое. Не было ни сговора, ни препятствия (следствию — ред.).

Напомним, что комитет по разведке нижней палаты Конгресса США снял гриф «Секретно» с подготовленной республиканцами служебной записки, которая содержит информацию о огромном количестве нарушений ФБР в процессе расследования т.н. русского дела. Досье было размещено изданием BuzzFeed в 2017 г.

Также в обнародованном Трампом докладе упоминается досье по «российскому делу», в котором информировалось о наличии у столицы компромата на Трампа и его связях с проститутками в отеле в РФ.