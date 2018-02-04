Украина: Погиб известный пособник карателей (ФОТО, ВИДЕО 18+)

4 февраля, в Днепропетровске на Набережной Победы в результате ДТП погиб известный волонтер “АТО” Леонид Краснопольский.

По данным местных СМИ, Краснопольский за рулем Kia совершал разворот влево, и в этот момент Toyota Prado, двигавшийся в попутном направлении протаранила автомобиль “волонтера” в бок.

Вследствие удара Краснопольский получил травмы, не совместимые с жизнью. Медики, прибыв на место аварии, констатировали смерть.

Краснопольский ранее жил в Донецке и был дизайнером одежды. При поддержке Михаила Воронина он открыл свое аталье.

Когда в Донбасс пришла война, он начал возить снаряжение и питание оккупантам на блокпосты за что был задержан ополченцами и через некоторое время выпущен на свободу. После этого он с семьей сбежал в Днепропетровск и продолжил помогать карателям.

Также он являлся владельцем интернет-магазина в котором продавал аксессуары и футболки с украинской символикой.

Кроме того Краснопольский высказывал в соцсетях крайне русофобские взгляды и призывал уничтожать жителей Республик Донбасса.