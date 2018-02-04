Украина в рейтинге экономической свободы поднялась на 16 позиций

По итогам по итогам 2017 года Украина поднялась на 16 позиций по сравнению с 2016 годом в рейтинге экономической свободы от американского аналитического центра Heritage Foundation.

Так, Украина заняла 44 место в Европе и 150 место среди 180 стран мира. Так, что за год Украина получила 51,9 баллов, попав в группу стран «в основном несвободных». Кроме того, ее общий балл повысился на 3,8 пунктов.

Отмечается, что Украина улучшила позиции по 8 из 12 показателях. Так, значительно улучшилась ситуация в сфере инвестирования. При этом страна занимает самое низкое место среди 44 государств в Европе, а ее средний балл ниже средних мировых и региональных.

Эксперты аналитического центра отмечают, что Украина, экономика которой серьезно пошатнулась в результате событий аннексии Крыма и войны на Донбассе достигла значительного прогресса в реформировании, стала более демократичной и прозрачной.